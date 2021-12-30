Kırıkkale'de hayvan dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kırıkkale Haberleri - Anadolu Ajansı, Y.T'nin 11 büyükbaş hayvanını dolandırarak alan H.G. (54), N.E. (68) ve A.K'nin (53) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Benzer suçlardan kayıtlarının da olduğu tespit edilen zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Aralık'ta Samsun'da yaşayan Y.T'nin 11 büyükbaş hayvanının Kırıkkale'ye getirildikten sonra dolandırılarak alındığı ihbarı üzerine şüpheliler H.G, N.E. ve A.K, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalanmış, başkasına satılan büyükbaş hayvanlar da sahibine teslim edilmişti.

