Kırıkkale'de kamyonet refüje devrildi: 4 yaralı

Kırıkkale Haberleri Anadolu Ajansı 08.07.2021 - 09:46
Kırıkkale Haberleri - Anadolu Ajansı, Kırıkkale'de Abdulmuttalip Ö. idaresindeki 07 ADC 474 plakalı kamyonet, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 52. kilometresinde refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, Manişe Ö, Rahime Ö, İlkim Zeynep Ö. ve Ahmet Ö. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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