Kırıkkale'de manevra yapan TIR'ın dorsesinin çarptığı yaya öldü (Kırıkkale Haberleri)

Kırıkkale'de kaldırımda bekleyen kişi, manevra yapan TIR'ın dorsesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haberler - Kırıkkale Haberleri Anadolu Ajansı 01.11.2021 - 19:42

Kırıkkale'de manevra yapan TIR'ın dorsesinin çarptığı yaya öldü

Haberleri - Anadolu Ajansı, Kırıkkale'de İ.K. idaresindeki TIR, Alparslan Türkeş Bulvarı Eski Sanayi Kavşağı'nda manevra yaptığı sırada dorsesi kaldırımda bekleyen Ali Sağlam'a (59) çarptı.

Vatandaşa çarptığını görmeyen sürücü yoluna devam etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sağlam, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü İ.K. ise polis ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı.

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