Kırıkkale'de otomobil ile cip çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale Haberleri Anadolu Ajansı 14.07.2021 - 15:47
Kırıkkale Haberleri - Anadolu Ajansı,
Deniz İşman (50) idaresindeki 06 AU 2031 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Hurdalık kavşağında, Hüsamettin Alagöz'ün (53) kullandığı 23 AAZ 291 plakalı ciple çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile Derya Ata (39), Kadriye Akbulut (55), Nafize Çelik (68), Egehan (11) ve Özge Berra İşman (5) yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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