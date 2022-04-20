Kırıkkale'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Haberler - Kırıkkale Haberleri Anadolu Ajansı 20.04.2022 - 11:02 | Son Güncelleme : 20.04.2022 - 11:03
Kırıkkale Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kadıoğlu Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bulunduğu bölgedeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Ekipler, yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü.
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