Kırıkkale'de tır dorsesinde mehter takımlı "29 Ekim" kutlaması

Haberler - Kırıkkale Haberleri Anadolu Ajansı 29.10.2021 - 17:20
Kırıkkale Haberleri - Anadolu Ajansı, Kırıkkale Belediyesince düzenlenen etkinliği kapsamında mehter takımı, tırın dorsesinde çeşitli marşları seslendirerek kentin mahallelerini gezdi. Yuva Mahallesi'nden başlayan etkinlikte, araçlarıyla konvoy oluşturan sürücüler de korna çalarak mehter takımına destek verdi. Evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti.
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