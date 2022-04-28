Kırıkkale'de trafik kazalarında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kırıkkale Haberleri - Anadolu Ajansı,

Eldivas Atalay idaresindeki 19 ED 318 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 18. kilometresinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bu sırada Yozgat Sorgun-Ankara seferini yapan Ümit G'nin kullandığı 34 BN 1031 plakalı yolcu otobüsü de otomobile çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaşamını yitiren sürücü Atalay'ın cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Kara yolunun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.



Öte yandan, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yukarı Mahmutlar köyü yakınlarında Semanur K. (35) idaresindeki 06 BRG 585 plakalı otomobil ile Fehmi Ü'nün kullandığı 35 BBL 045 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada, sürücü Semanur K. ile araçlarda bulunan Enes Berk Ü. (34), Emine S. (40), Burak S. (5) ve Buğra S. (3) yaralandı.



Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

