Kırıkkale'de yanan yol süpürme aracı hasar gördü

Kırıkkale Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 17:16
Kırıkkale Haberleri - Anadolu Ajansı,
M.B.Ç. idaresindeki 06 BLF 988 plakalı yol süpürme aracı, Kırıkkale-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında motor kısmından yanmaya başladı.
Kamyondan çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, kamyonda hasar oluştu.
Yangın nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
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