Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakalandı (Kırklareli Haberleri)

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli Haberleri 26.08.2021 - 15:41

Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakalandı

 İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Bölgede kontrol yapan ekipler, Filistin, Ürdün ve Suriye uyruklu 4 göçmeni yakaladı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

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