Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.



Ekipler, Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyündeki devriye sırasında 6 Irak uyrukluyu yakaladı.



Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Kırklareli'nde de polis ekipleri Karakoç köyü yakınlarında 3 düzensiz göçmeni yakaladı.



Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

