Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.
Ekipler, Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyündeki devriye sırasında 6 Irak uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de polis ekipleri Karakoç köyü yakınlarında 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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