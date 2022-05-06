Kocaeli'de 1400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 16:01
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yasa dışı yollarla temin edilen etil alkolün Kocaeli ve İstanbul'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibin ardından bir araç, İzmit'te Anadolu Otoyolu Gültepe mevkisinde durduruldu.
Araçtaki aramada, pet şişelerde toplam 1400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi.
Kocaeli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kocaeli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.