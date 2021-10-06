Kocaeli'de çöp biriktirilen ev şikayet üzerine temizlendi

Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 14:54
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özgürlük Mahallesi'nde bir evde çöp biriktirildiği şikayetleri üzerine harekete geçildi.
Söz konusu adrese giden ekipler, çöp yığınlarından dolayı kötü kokuyla karşılaştı.
Ev sahibinin zabıta ekiplerine izin vermemesi üzerine belediye, İlçe Hıfzıssıhha Kuruluna başvurdu.
Evin temizlenmesine karar verilmesi üzerine tekrar adrese giden zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöpleri temizledi.
Mahalle sakinleri, evin ilaçlanıp yeniden sağlıklı koşullara getirilmesiyle rahat nefes aldı.
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