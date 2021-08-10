Kocaeli'de fotoğraf çektirirken dalgalara kapılan gencin cesedine ulaşıldı

Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 10.08.2021 - 11:44
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sardala Koyu'nda önceki gün fotoğraf çektirmek için kayalıkların üzerine çıktığı sırada şiddetli dalgalara kapılarak denize düşen Hüseyin Yılmaz'ı (29) arama çalışmaları, jandarma, sağlık, KOSKEM ve helikopter eşliğinde sahil güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.
Ekipler, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Denizden çıkarılan Yılmaz'ın cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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