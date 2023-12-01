Kocaeli'de otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı, 15 kişi yaralandı

D-100 kara yolu Sakarya istikameti Emekevler mevkisinde M.D. idaresindeki 41 AKP 630 plakalı otomobil ile M.S'nin kullandığı 54 B 8815 plakalı Kocaeli-Sakarya arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile minibüsteki 14 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle yolun Sakarya yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.
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