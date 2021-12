Kocaeli'de üzerine demir kapı devrilerek ölen çocuğun ailesi sanıklara verilen cezaya itiraz edecek

Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesinde 25 Kasım'daki karar duruşmasında, mahkeme heyeti, "taksirle öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle kapı yapım işini üstlenen firma sahibi H.E. ile kapı yapım işinin kabulünü yapan komisyon üyeleri T.T. ve K.Y'ye 3 yıl 4'er ay, M.D'ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.



Heyet, sanıkların hapis cezalarını adli para cezasına çevirerek, 24 eşit taksitte tahsil edilmesine hükmetti.



Diğer sanıklar A.C, U.E, V.A, T.A, M.Y. ise üzerlerine atılı suç yönünden taksirlerinin bulunmaması nedeniyle beraat etti.



- Baba İşler: "Verilen kararı yeterli bulmadık"



Baba Selahattin İşler, mahkemenin kararına ilişkin gazetecilere, ceza almasını bekledikleri öğretmenlere ceza verilmemesi, firma sahiplerine verilen cezanın da paraya dönüştürülmesi kararını yeterli bulmadıklarını söyledi.



Böyle bir kararı beklemediklerini dile getiren İşler, "Bu bizi daha çok yaraladı ve derinden sarstı." dedi.



İşler, kararın üst mahkemeye taşınacağına değinerek, gereken cezanın verilmesini beklediklerini kaydetti.



Kazanın ardından psikolojilerinin bozulduğunu aktaran İşler, "Hala tedavi görüyoruz, psikolojimiz, dengemiz bozuldu, travma yaşıyoruz. Yani yaşamıyoruz şu an. Bir oğlum daha var, 6 yaşına girdi. Okula göndermedim, korkuyoruz, emanet edemiyoruz." ifadelerini kullandı.



Ailenin avukatı Hüseyin Keleş de Mehmet Ali İşler'in öldüğünde 7 yaşında olduğunu, ailesinin 3 yıldır adliye koridorlarında adalet aradığını anlattı.



Kararın vicdanları yaraladığını aktaran Keleş, "Kapının yapımından sorumlu, ihaleyi alan şirketin sahibi en fazla cezayı aldı, 3 yıl 4 ay gibi göstermelik bir ceza alırken, bu yetmezmiş gibi bu ceza paraya çevrildi. 24 bin liraya çevrilip, 24 takside bölündü. Bunun dışında ceza almasını beklediğimiz, okulun kapısını kapalı tutması gereken nöbetçi öğretmen, okulun güvenliğinden sorumlu olması gereken müdür maalesef beraat kararı aldı. Kamera kayıtlarında, çocukların her gün kapıyla oynadığı ve araç giriş-çıkış kapısı olduğu ortadayken öğretmen ve okul müdürü bir ödül gibi ceza almadı. Bu hukuksuz karara karşı, kararı üst mahkemeye taşıyacağız ve istinaf mahkemesinden beklediğimiz ve gerçekten hukuka uygun, bir nebze olsun bu ailenin yüreğine su serpecek bir kararın çıkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



- İddianameden



Derince'deki Turgut Reis İlkokulunda 4 Ekim 2018'de sürgülü giriş kapısının rayından çıkarak üzerine devrildiği ilkokul öğrencisi Mehmet Ali İşler, yaralı olarak kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.



Olaya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, okul müdürü U.E, nöbetçi öğretmen T.A, müdür yardımcısı V.A, Milli Eğitim Müdürlüğünde ihale kabul komisyonunda görevli T.T, A.C, M.D, K.Y. ile demir kapının yapım işini üstlenen firmanın sahibi H.E, kapıyı yapan M.Y. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmaları talep ediliyordu.