Kocaeli'de üzerine kimyasal madde dökülen işçi yaralandı

Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sıvı kimyasal ve petrol ürünleri depolama tesisinde çalışan Murat A'nın (28) üzerine henüz belirlenemeyen nedenle kimyasal madde döküldü.



İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri özel kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma (KBRN) kıyafetleriyle ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.



Murat A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



