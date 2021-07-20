Saldırıya uğrayan gençleri askerler kurtardı

Kocaeli Haberleri 20.07.2021 - 12:38
İzmit Orduevi önünde dün gece kalabalık bir grubun saldırısına uğrayan 3 genci, askerler kurtardı.
Olay, dün gece saatlerinde Kozluk Mahallesi’ndeki Orduevi’nin önünde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, kalabalık bir grup 3 gence saldırdı.
Orduevi’nde görevli askerler, olaya müdahale etti. Askerleri gören grup kaçtı.
Olayla ilgili polise şikayette bulunulmadığı belirtildi.
Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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