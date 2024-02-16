Kocaeli'de inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Başiskele Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 Şubat'ta bir inşaattan fayans kesme makinesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.



İnceleme ve araştırmalar sonucu kimliği tespit edilen şüphelilerden H.Ş. (25) Dilovası ilçesinde. F.B. (23) ise Körfez ilçesinde gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



AA'nın aktardığına göre, çalınan fayans kesme makinesi sahibine teslim edildi.