Akşehir'de refüje çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Konya Haberleri Anadolu Ajansı 15.07.2021 - 13:06
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı, Ali Şimşek (36) idaresindeki 80 AAT 088 plakalı hafif ticari araç, Akşehir-Afyonkarahisar kara yolu Atakent Mahallesi yakınlarında refüje çıktı.
Sürücü Ali Şimşek ile araçtaki Erol Şimşek (30), Mehmet Püsküllüoğlu (29), Özgen Öz (37) ve Mustafa Topal (44) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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