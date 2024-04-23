Parkta oturan sevgililere makaslı saldırı: "Mahallenin namusunu kirlettiniz"

SALDIRGAN TUTUKLANDI



A.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine Ahmet Aydın, evinde gözaltına alındı. Aydın ifadesinde olaydan önce komşusunun ağacını budadığı için elinde dal budama makasının olduğunu söyledi. A.A. ile kız arkadaşını uygunsuz vaziyette gördüğünü öne süren Aydın, ''Onları uyardım, erkek şahıs bana küfredip, tepki gösterdi. Olay anında erkek şahıs yaralanmış. Bu yaralamanın nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben yaralanan kişiyi tanımam. Ben uyarmak amacıyla hareket ettim." dedi.

Aydın, 5 Nisan'da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.



"BEN O SIRADA UYUYORDUM"



A.G. ise ifadesinde, ''Ben o sırada uyuyordum. Arkadaşımın, tanımadığım biriyle tartışıp kavga ettiğini gördüm. Olay yerinden ayrıldıktan sonra arkadaşımın yaralandığını fark ettik. Daha sonra da ambulans çağırdık." dedi.

