Konya'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Serdar Kartal (34) idaresindeki 07 BIT 486 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolu Kulu Bölge Devlet Hastanesi yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çelik bariyere çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü Kartal ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kardelen Tufan (21) yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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