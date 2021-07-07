Konya'da 7 kilo 750 gram Hint keneviri ele geçirildi

Konya Haberleri 07.07.2021 - 09:43
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.K. ve Ş.P. isimli kişilerin yasa dışı ekim yaparak uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı.
İhbarı değerlendiren ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yaptığı aramada, ekim alanından sökülerek kurumaya bırakılmış 7 kilo 750 gram Hint keneviri ile 600 gram kubar esrar ve ekime hazırlanmış tohum, satışa hazır fişekler halinde esrar ele geçirdi.
Şüpheliler M.K. ve Ş. P, uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.
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