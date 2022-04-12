Konya'da silah fabrikasındaki iş kazasında bir kişi yaralandı (Konya Haberleri)

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir silah fabrikasındaki iş kazasında tüfek ustası ayağından yaralandı.

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 12.04.2022 - 14:01

Konya'da silah fabrikasındaki iş kazasında bir kişi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir silah fabrikasında çalışan tüfek ustası İsmail C. (55), test atışı yapmak istedi.

İsmail C, namluyu doğrulttuğu sırada tüfeğin ateş alması sonucu sağ ayağından yaralandı. İsmail C, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Deneme atışı yapılan tüfekte plastik fişek olduğu, yaralanan tüfek ustasının ayağında kesi oluştuğu öğrenildi.

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