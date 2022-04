Konya'da silah fabrikasındaki iş kazasında bir kişi yaralandı

Konya Haberleri - Anadolu Ajansı,

Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir silah fabrikasında çalışan tüfek ustası İsmail C. (55), test atışı yapmak istedi.



İsmail C, namluyu doğrulttuğu sırada tüfeğin ateş alması sonucu sağ ayağından yaralandı. İsmail C, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Deneme atışı yapılan tüfekte plastik fişek olduğu, yaralanan tüfek ustasının ayağında kesi oluştuğu öğrenildi.