Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Konya Haberleri Anadolu Ajansı 22.07.2021 - 04:19
Konya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Konya'nın Ereğli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Ereğli istikametine seyreden S.T. (27) idaresindeki 31 AFT 306 plakalı minibüs, Ereğli-Adana karayolunun 35. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü S.T. ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Araçtakilerin mevsimlik işçi olduğu, tarım alanlarında çalışmak için Şanlıurfa'dan Ereğli'nin Kutören Mahallesi'ne gittikleri öğrenildi.
Kazanın minibüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
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