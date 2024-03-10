Konya'da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 ölü

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Bulgurluk Mahallesi mevkiinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, İ.N. (40) idaresindeki 33 ADT 599 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi.



Yan yatan kamyonun sürücüsü İ.N. ağır yaralandı.



Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yapılan tüm müdahaleye rağmen İ.N., yaşamını yitirdi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.