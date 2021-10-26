Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama

Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Malatya'nın yanı sıra İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.



Zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 18'i de tutuklandı.​​​​​​​



