Malatya'da sokak satıcılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik üç ayrı operasyon düzenlendi.



Hacı Abdi, İnönü ve Başharık Mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, toplamda 2 bin 584 det sentetik ecza maddesi, 86,49 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjöre takılı vaziyette 2 adet 9.19 mm çapında fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 340 TL nakit para ile uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, H.İ.B., B.S., K.A., A.G. gözaltına alındı.



Polis merkezindeki işlemlerinin ardından zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.