Manisa'da horoz dövüşüne suçüstü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde horoz dövüşü yaptırılan bir iş yerine baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 20 Hint horozu ile 1 Hint tavuğuna el koyarken, 51 kişiye de idari para cezası uyguladı.

Manisa'da horoz dövüşüne suçüstü

İl Komutanlığınca Alaşehir Jandarma Asayiş ekipleri ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından horoz dövüşü yaptırdığı bilgisi alınan Y.K. isimli şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 20 adet Hint horozu ile 1 adet Hint tavuğu ele geçirildi.

Toplam 51 kişiye kumar oynamak suçundan idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen horozlar Alaşehir İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilerek adli işlemlere başlandı.

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