Manisa'da horoz dövüşüne suçüstü

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca Alaşehir Jandarma Asayiş ekipleri ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından horoz dövüşü yaptırdığı bilgisi alınan Y.K. isimli şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 20 adet Hint horozu ile 1 adet Hint tavuğu ele geçirildi.



Toplam 51 kişiye kumar oynamak suçundan idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen horozlar Alaşehir İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilerek adli işlemlere başlandı.