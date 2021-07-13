Mersin'de vinç devrildi: Bir kişi ağır yaralı (Mersin Haberleri)

Mersin Akdeniz'de bir balıkçı barınağında tekneye motor aksamını indiren vinç devrildi. Bir kişinin ağır yaralandığı barınakta bağlı bulunan bir tekne de battı.

Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 13.07.2021 - 21:35

Mersin'de vinç devrildi: Bir kişi ağır yaralı

Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı,

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki balıkçı barınağında motor indiren vincin devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı, bir tekne de battı.

Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda bir tekneye motor aksamını indiren vinç, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Olayda barınakta bağlı bulunan bir tekne batarken, bakıma alınan bir teknede de hasar oluştu.

Kaza sırasında ağır yaralanan M.C. de 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen vinç olay yerinden kaldırıldı, batan tekne de başka bir vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

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