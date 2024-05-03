Mersin'de polis minibüsü kaza yaptı: 1 polis memuru yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde görev dönüşünde olduğu belirtilen polis minibüsü yağmurla kayganlaşan yolda kaza yaptı. Yoldan çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpan minibüsün şoförü polis memuru R.A.T. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de polis minibüsü kaza yaptı: 1 polis memuru yaralı

Kaza ilçe merkezine 8 kilometre mesafede bulunan Limonlu Mahallesi'ndeki Şehit Cem Tayfun Kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre polis memuru R.A.T. yönetimindeki çevik kuvvete ait olduğu belirtilen minibüs, görev dönüşünde D-400 karayolunun Antalya istikametinde seyir halindeyken yağmurla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Polis memuru R.A.T. çarpmanın etkisiyle refüje çıkıp devrilen minibüste sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Minibüsün sıkışan kapısını açan itfaiye ekipleri polis memurunu bulunduğu yerden çıkardı. Vatandaşların da desteği ile yaralı polis memuru ambulansa taşındı. Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vatandaşlardan İbrahim Arslan kayganlaşan yolda polis minibüsünün kaza yaptığını belirterek, yaralı polisin ambulansla hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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