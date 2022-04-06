Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bazı kişilerin, iş yeri ve ofis olarak kullandıkları adreslerde, yurt dışında bağlantılı oldukları aracılarla internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığını tespit etti.



Adreslere şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahsi organize ettiği iddia edilen İ.K. ile 5 şüpheli yakalandı.



Aramalarda, 11 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, çok sayıda banka kartı ve bir soğuk cüzdan (kripto paraların saklanması için kullanılan cihaz) ele geçirildi.



Zanlıların, cep telefonu ve bilgisayar aracılığıyla iletişim kurdukları kişilere yasa dışı bahis oynattırdıkları, elde etikleri geliri kripto paraya çevirerek soğuk cüzdana aktardıkları belirlendi.



Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

