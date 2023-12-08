Mersin'de yaralı taşıyan ambulansa arkadan çarpan midibüs devrildi

E.C idaresindeki 50 ACD 445 plakalı işçi servisi midibüsü, D-400 kara yolu Akdere Mahallesi'nde önünde seyreden yaralının bulunduğu 33 EBS 96 plakalı ambulansa arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs devrildi.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada midibüsteki sürücü E.C. ile yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.