Meteoroloji'den Güney Ege'ye fırtına uyarısı

Ege Denizi'nin güney kesiminde yarın fırtına bekleniyor.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, fırtınanın yarın öğle saatlerinde başlamasının beklendiği ifade edildi.



Açıklamada, "Rüzgarın güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın yarın (26.02.2024 Pazartesi) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.