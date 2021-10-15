Bodrum'da otomobil içme suyu hattı çukuruna düştü

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 15.10.2021 - 18:41
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Yahşi Mahallesi Şehit Polis Ercan Yangöz Caddesi'nde, içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından hattan çıkan tazyikli sular çevreye yayıldı.
Yoldan geçen bir otomobil açılan çukura düştü. Araçta bulunan iki kişi, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Belediye ekiplerince bölgede güvenlik tedbiri alındı, onarım çalışması başlatıldı.
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