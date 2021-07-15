Muğla'da dereye düşen araç tekneyi batırdı (Muğla Haberleri)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, balıkçı ve sürat teknelerinin bağlı bulunduğu azmağa düşen araç, tekneyi batırdı.

Muğla Haberleri 15.07.2021 - 15:48

Muğla'da dereye düşen araç tekneyi batırdı

Sarıana Mahallesi 22 Sokak'ta, A.B.E'nin kullandığı 34 CFZ 090 plakalı SUV tipi araç, balıkçı ve sürat teknelerinin bulunduğu azmağa düştü. Araç, bağlı bulunan tekneyi ters çevirerek batırdı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Araç, azmaktan çekiciyle bulunduğu yerden alındı.

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