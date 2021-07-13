Muğla'da otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 13.07.2021 - 16:34
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Muğla'da Yerkesik Mahallesi Karacaören mevkisindeki otluk ve zeytinlik alandan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, 15 dekar otluk alanın yandığı, bazı zeytin ağaçlarının zarar gördüğü öğrenildi.
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