Niğde’de baraj gölüne düşen genç boğuldu

Sofucan Öztürk (19) ve arkadaşları, merkeze bağlı Koyunlu köyündeki baraja gezmeye gitti. Serinlemek için ayaklarını suya sokan Öztürk, dengesini kaybederek göle düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Aksaray’dan gelen dalgıç ekibi, gencin cesedini gölden çıkardı. Öztürk'ün cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.