Niğde'de devrilen tırın sürücüsü öldü

Haberler - Niğde Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 10:46
Niğde Haberleri - Anadolu Ajansı,
Recep Yağmur idaresindeki 40 AAN 698 plakalı tır, Ankara-Niğde Otoyolu Alın gişeleri yakınında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü Yağmur hayatını kaybetti.
Yağmur'un cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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