Niğde’de kaplumbağa, hortumdan sızan suyla serinledi

Niğde Haberleri 15.07.2021 - 15:46
Derbent Mezarlığı'ndaki şehitliğin bahçesinde dolaşan kaplumbağa, serinlemek için su aradı. Çimleri sulamada kullanılan hortumdan sızan suyu fark eden kaplumbağa, hortuma yöneldi. Burada susuzluğunu gideren kaplumbağa, sızan suyun altında durarak bir süre serinledi.
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