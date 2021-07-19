Niğde'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde Haberleri 19.07.2021 - 15:10
K.C. (45), Niğde Oto Galericiler Sitesi'nde bir galerinin önüne araçla gelerek, önceden husumetli olduğu kişilerin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. İş yerinde bulunan kişiler de saldırıya ateşle karşılık verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayda yaralanan K.C. ve M.Ö, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan K.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliler S.Ö. ve A.İ.Ö'yü gözaltına aldı.
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