Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 11 kişi yaralandı

Haberler - Niğde Haberleri Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 19:49
Niğde Haberleri - Anadolu Ajansı, M.E. idaresindeki 21 EU 556 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs, Niğde-Kayseri kara yolu Konaklı beldesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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