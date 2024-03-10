Öldü sandılar, şehir dışında olduğu ortaya çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartman sakinleri evinden yoğun gaz kokusu gelen bina sakinine ulaşamayınca polis alarma geçti. Bir süre sonra telefonunu açan ev sahibinin şehir dışında olduğu ortaya çıktı.

Öldü sandılar, şehir dışında olduğu ortaya çıktı
Arşiv

Olay, Efeler ilçesine bağlı Orta Mahalle'deki 209. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanda saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4. katında A.T.'ye ait daireden yoğun gaz kokusu geldiğini fark eden apartman sakinleri ev sahibine ulaşamadı.

Şahsın hayatından endişe duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler inceleme yaptığı sırada A.T.'ye telefonla ulaşan vatandaşlar, ev sahibinin şehir dışında olduğunu ve evin boş olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.

YEREL HABERLER HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...