Çalıntı traktör 11 yıl sonra Ordu'da bulundu

Ordu Haberleri - Anadolu Ajansı,

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Fatsa ilçesinde trafik kontrollerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Trafik kontrolü esnasında durdurulan üzerinde tescil plakası takılı olmayan traktörün, şasi ve motor numaralarından yapılan detaylı sorgulaması sonucu 59 AE 268 plakalı olarak tescilde kaydının bulunduğu ve Tekirdağ Polis Merkez Amirliği tarafından 11 yıldır çalıntı araç olarak arandığı tespit edilerek yakalanmış olup adli işlemlerin tamamlanmasına müteakip traktör sahibine teslim edilmiştir."



