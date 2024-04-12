SON DAKİKA HABERİ: Yüksek Seçim Kurulu'ndan Ordu kararı (23 başvuru reddedildi)

Son dakika haberi! Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimi için yaptığı olağanüstü itiraz hakkında kararını verdi.



İYİ Parti, Ordu’da seçimin iptali ve yenilenmesi için YSK’ya başvuruda bulunmuştu.



Başvuruyu görüşen YSK, olağanüstü itirazı reddetti.



ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KİM KAZANDI?

Ordu’da büyükşehir belediye başkanlığı için yapılan seçimi AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler yüzde 40,07 oy oranıyla ilk sırada tamamlamıştı.

İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36,53’le ikinci sırada yer alırken, CHP adayı Zekai Sana yüzde 16,58 oranında oy almıştı.

22 İTİRAZA DAHA RET



YSK bugünkü toplantısında, Ordu’daki seçimin yanı sıra 22 başvuruyu daha ele aldı.



Kurul, bu itirazları da reddetti.



YSK’nın ret kararı verdiği itirazlar şöyle:



- AK Parti’nin Van’ın Bahçesaray ilçesinde belediye başkanlığı oylarının yeniden sayımı, Şırnak’ın Silopi ve Görümlü ilçelerinde oyların yeniden sayımı, Şırnak’ın Uludere ilçesi belediye meclisi oyların yeniden sayımı yönündeki itirazı reddedildi.



- CHP’nin Tekirdağ’ın Ergene ilçesi belediye meclisi oyların yeniden sayımı, Edirne’nin Uzunköprü ilçesi oyların yeniden sayımı, Konya’nın Karapınar ilçesi seçimin iptali, Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesi mazbatanın iptali, Adana’nın Kozan ilçesi belediye başkanlığı seçimin iptaline ilişkin başvuruları reddedildi.



- MHP’nin Adana’nın Saimbeyli ilçesinde mazbatanın iptali, Çankırı’nın Eldivan ilçesinde belediye başkanlığı seçiminin iptali, Çankırı’nın Orta ilçesinde il genel meclisi seçiminde mazbatanın iptali, Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde belediye başkanlığı oyların yeniden sayımı başvurusu reddedildi.



- İYİ Parti’nin Trabzon’un Şalpazarı ilçesi oyların yeniden sayımı, Samsun’un Atakum ilçesi belediye meclisi oyların yeniden sayımı, Edirne’nin Uzunköprü ilçesi il genel meclisi oyların yeniden sayımı, Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesi il genel meclisi seçimin iptali istemi reddedildi.



- Yeniden Refah Partisi’nin Trabzon’un Arsin ilçesi belediye meclisi oyların yeniden sayımı, Erzurum’un Horasan ilçesinde oyların yeniden sayımı, Ardahan’ın Göle ilçesinde oyların yeniden sayımı talebi reddedildi.



- DEVA Partisi’nin Elazığ merkez Yurtbaşı ilçesinde belediye başkanlığı ve belediye meclisi seçimlerinde oyların yeniden sayımı başvurusu reddedildi.

