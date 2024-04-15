İYİ Parti'den Ordu için YSK'ya ikinci başvuru

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine yönelik YSK'ya bir kez daha başvurduklarını açıkladı.

İYİ Parti'den Ordu için YSK'ya ikinci başvuru
İYİ Parti'den YSK'ya Ordu itirazı

İYİ Parti'den YSK'ya Ordu itirazı

Haberi Görüntüle

İYİ Parti, 'da seçimin yenilenmesine yönelik 'ya ikinci kez başvuruda bulundu.

İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik ikinci bir dilekçeyle YSK'ya başvurduklarını ve "tam kanunsuzluk" nedeniyle seçimin yenilenmesini talep ettiklerini kaydetti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'nin adayı Hilmi Güler yüzde 40.06 oy alırken, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36.52 ile ikinci olmuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...