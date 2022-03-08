Ordu'da 7 evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Haberler - Ordu Haberleri Anadolu Ajansı 08.03.2022 - 11:40
Ordu Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Madenköy Mahallesi'nde 7 evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik oluşturulan özel jandarma ekibi, şüphelilerin M.K. (33), S.K. (40) ve A.K. (38) olduğunu belirledi.
Şüphelilerin evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 11 kuzine soba ile çok sayıda ev eşyası ve tarım aleti ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.K, S.K. ve A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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