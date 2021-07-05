Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti (Ordu Haberleri)

Ordu'nun Perşembe ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Ordu Haberleri Anadolu Ajansı 05.07.2021 - 15:04

Ordu'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Ordu Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Efirli Mahallesi'nde yapımı devam eden bir bina inşaatında çalışan F.Ö. (56), dengesini kaybederek birinci kattan düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde F.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

F.Ö'nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkili firma sahibi, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

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