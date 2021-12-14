Ordu'da iş yerinin deposunda 7 milyon 900 boş makaron ele geçirildi (Ordu Haberleri)

Ordu'da iş yerinin deposunda 7 milyon 900 boş makaron ele geçirildi.

Haberler - Ordu Haberleri Anadolu Ajansı 14.12.2021 - 13:09

Ordu'da iş yerinin deposunda 7 milyon 900 boş makaron ele geçirildi

Haberleri - Anadolu Ajansı, Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinde 7 milyon 900 boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde arama gerçekleştirdi.

Aramada, iş yerinin deposunda, 7 milyon 900 bandrolsüz boş makaron bulundu.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Yasal Bilgilendirme

Ordu Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Ordu Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ORDU HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...