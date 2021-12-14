Ordu'da iş yerinin deposunda 7 milyon 900 boş makaron ele geçirildi.

Haberler - Ordu Haberleri Anadolu Ajansı 14.12.2021 - 13:09
Ordu Haberleri - Anadolu Ajansı, Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinde 7 milyon 900 boş makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde arama gerçekleştirdi.
Aramada, iş yerinin deposunda, 7 milyon 900 bandrolsüz boş makaron bulundu.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
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