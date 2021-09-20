Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Ordu Haberleri Anadolu Ajansı 20.09.2021 - 11:29
Ordu Haberleri - Anadolu Ajansı,
Köklük Mahallesi'ndeki bahçesinde çalışan Süleyman Güler'in üzerine kestiği ağaç devrildi.
Ağır yaralanan Güler, çevredeki vatandaşların yardımıyla Ünye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Güler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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