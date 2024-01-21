Ordu'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Gölköy ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'ndeki bir mekanda Y.Ç. ile Tayfun Yılmaz arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ç'nin tabancayla ateş ettiği Yılmaz yaralandı.
Yılmaz, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölköy Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, Y.Ç'yi gözaltına aldı.
Ordu Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Ordu Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Ordu