Ordu'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Gölköy ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'ndeki bir mekanda Y.Ç. ile Tayfun Yılmaz arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ç'nin tabancayla ateş ettiği Yılmaz yaralandı.



Yılmaz, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölköy Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis, Y.Ç'yi gözaltına aldı.

